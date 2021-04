São Manuel terá fiscalização mais intensa para coibir aglomerações no feriado

Eventos podem acarretar multa de R$ 10.000

Da Redação

Neste final de semana, quando ocorre o feriado de Sexta-Feira da Paixão (dia 2), ações integradas de fiscalização no combate a propagação do Coronavírus no Município estarão sendo intensificadas pelos comandos da Polícia Militar, através da equipe do Capitão Ricardo Cunha, da Guarda Civil Municipal, através da equipe do diretor de Segurança Adjair de Campos e Comandante Wagner Camargo, com apoio dos setores de Fiscalização (Diretoria de Finanças) e Vigilância Sanitária (Diretoria de Saúde) da Polícia Civil e CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) do Município.

Na tarde da última quarta-feira (31), uma reunião comandada pelo prefeito Ricardo Salaro que contou com as presenças de Patrícia Rossanesi (Diretora de Saúde), Natalino Medolago (Diretor de Finanças), Priscila Fraidenberg (Chefe do Setor de Fiscalização) e Luís Renato de Barros da Silva (Encarregado da Vigilância Sanitária), foram planejadas as ações que terão os apoios da GCM e Polícias Militar e Civil.

As ações integradas serão voltadas às fiscalizações intensivas em relação aos horários de funcionamento do comércio em geral e também das aglomerações e perturbações de sossego público, inclusive em chácaras e clubes particulares, se houver necessidade. O objetivo é evitar que ocorram festas clandestinas e demais aglomerações em todos os bairros da zona urbana e rural da cidade.

Constatando qualquer descumprimento das normas legais, além do encaminhamento ao Setor de Fiscalização Municipal para as autuações com aplicações de multas, quer por aglomerações, festas clandestinas e não uso de máscaras, serão lavrados Boletins de Ocorrência que irão ser encaminhados à Polícia Civil de São Manuel para providencias cabíveis.

USO DE MÁSCARAS E AGLOMERAÇÕES

Também como uma estratégia de conscientização, as equipes da GCM e Polícia Militar estão abordando pessoas que insistem em não utilizar as máscaras de proteção facial obrigatórias em vias públicas e estabelecimentos comerciais e industriais. As equipes estão orientando, qualificando e, se for o caso, multando aqueles que insistirem em não usar máscaras nas vias públicas e ambientes internos. O valor da multa é de R$ 1.000,00.

Propiciar aglomeração ou não tomar medidas para assegurar o distanciamento social, de acordo com os protocolos específicos, também poderá gerar multa de R$ 5.000,00.

A promoção de festas ou eventos suscetíveis à aglomeração de pessoas, também está proibido e a multa a ser aplicada será de R$ 10.000,00.

Realizar atividades esportivas também está proibido e a multa estipulada é de R$ 5.000,00.

INQUÉRITO POLICIAL

As equipes também irão alertar que caso constatem descumprimento das ações previstas durante a quarentena será elaborado boletim de ocorrência e encaminhado a Polícia Civil para instauração de inquérito policial sobre crime contra a saúde pública.