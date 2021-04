SP cria ranking que identifica as cidades que mais vacinam no Estado

Banco de dados também conta com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal

Da Agência Brasil

O Governo de São Paulo passou a divulgar nesta quinta-feira (1º) o percentual de vacinação em cada município de São Paulo em relação à população local. A ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o estado.

A ferramenta está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro), no botão “Ranking de Vacinação”. O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

O sistema Vacivida permite todo o acompanhamento individualizado e em tempo real dos registros de pessoas imunizadas contra o coronavírus. O banco de dados também conta com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas.

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

Veja abaixo as 10 primeiras cidades no ranking das que mais aplicaram a 1ª dose da vacina no Estado de São Paulo

1 – Águas de São Pedro

2 – Flora Rica

3 – Arco-Íris

4 – Turmalina

5 – Ribeirão do Índios

6 – Santa Salete

7 – São Caetano do Sul

8 – São João do Pau D’Alho

9 – Santana da Ponte Pensa

10 – Uru