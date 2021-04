Escolas municipais de Bauru terão atividades remotas a partir de segunda-feira

A partir de terça-feira (6), as escolas servirão refeições aos alunos no período das 11h30 às 13h30

Da Redação

A Secretaria de Educação informa que, a partir de segunda-feira (5), as escolas da rede municipal de Bauru voltarão a ter atividades remotas para os estudantes. As unidades escolares vão funcionar das 9h30 às 15h30, com a presença de servidores, mas sem alunos em atividades pedagógicas presenciais, por conta da fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento da pandemia.

Os estudantes que possuem acesso à internet poderão encontrar as atividades remotamente, no site da prefeitura, como ocorreu no ano passado. Aqueles que não tem acesso à internet deverão entrar em contato com a escola onde estão matriculados, a partir de segunda-feira, para retirar o material de estudo e receber as orientações.

ALIMENTAÇÃO

A partir de terça-feira (6), as escolas servirão refeições aos alunos no período das 11h30 às 13h30. Os pais ou responsáveis dos estudantes interessados em realizar as refeições na escola deverão se cadastrar, na própria unidade escolar, na segunda-feira, das 9h30 às 15h30, através do telefone da escola ou pessoalmente.

A rede municipal retomou as aulas presenciais em Bauru no começo de março. No último dia 15, a prefeitura antecipou o recesso de julho deste ano, e depois foram antecipados alguns dias do recesso de julho de 2022, tendo em vista o aumento das restrições. A partir de segunda-feira, as atividades serão retomadas de maneira remota nas escolas, agora com a oferta de merenda aos estudantes que necessitam de reforço na alimentação.