Festival Raízes, mostra de arte e cultura de Botucatu, estreia neste sábado (3)

Serão diversas atrações em todos os finais de semana do mês de abril

Da Redação

O Festival Raizes, realizado em formato online e gravado, estreia no próximo dia 3 de abril, às 19 horas, com o espetáculo teatral “Não Bole Comigo”. Na sequência da primeira atração, acontecerá a apresentação do “Grupo de Violeiros da AFRAPE – Associação Fraternal Pelicano de Botucatu”. Serão diversas atrações em todos os finais de semana do mês de abril. A organização é da Cia de Teatro Chafariz.

As exibições estarão disponíveis no canal da companhia no Youtube, sempre às 19 horas. A programação completa do Festival Raízes pode ser conferida na página da Cia de Teatro Chafariz no Facebook.

Toda a programação será realizada com recursos do edital Proac Lab Expresso, do Governo do Estado de São Paulo, viabilizados pela Lei Aldir Blanc. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofrem com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

Sinopse do festival

O Festival Raízes é uma mostra cultural, totalmente online, sobre cultura popular. Serão apresentadas diversas atrações dentre espetáculos teatrais, musicais, contação de histórias e rodas de conversa.

Atrações da estreia no sábado (03/04): Não Bole Comigo e Da Raiz: Orquestra de Violeiros da AFRAPE

A história do espetáculo teatral “Não Bole Comigo” fala sobre uma família com uma filha que deseja parar de estudar e os pais não entendem o motivo. Sabedoria popular vai ajudar a resolver essa questão. Na sequência da primeira atração se apresenta o grupo de violeiros da AFRAPE de Botucatu. Composto por violeiros de diversas idades, o grupo escolhe seu repertório pensando na importância de mantermos as raízes da música sertaneja por várias gerações.

Atrações de domingo (04/04): Da Raiz: Música caipira, poesia e prosa e Contação de História com Laura Silva – “Os Cabelos de Dalva”

A primeira atração de domingo explana reflexões sobre música caipira e nossas raízes. Da Raiz: música caipira, poesia e prosa conta com a participação dos músicos Osni Ribeiro, Fernando Vasques, Cláudio Lacerda e a dupla Edilson Santos e Sulamita Vagna. A produção é feita por Arnaldo Silva da Cia de Teatro Chafariz. Na sequência da primeira atração temos Contação de História com Laura Silva – “Os Cabelos de Dalva”, lenda do folclore catarinense. “Dizem que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pois a personagem dessa nossa história sentiu isso na própria pele, ou melhor, nos próprios cabelos.”

Indicação de público-alvo e classificação indicativa

Público: em geral

Classificação etária: livre para todas as idades

Últimas exibições do clássico “A Bela e a Fera em Cordel”

O espetáculo “A Bela e a Fera em Cordel”, apresentado pela Cia de Teatro Chafariz terá suas últimas exibições no canal da companhia no Youtube nos dias 2, 5, 7 e 9 de abril.

A peça reconta a clássica história “A Bela e a Fera” em cordel com muita poesia, música e encantamento. O texto adaptado do conto clássico, em linguagem popular, é de Solange Rivas, que também assina a direção. As músicas especialmente compostas para a peça têm como autores Solange Rivas e Arnaldo Silva.

O texto foi especialmente criado em versão de cordel, rimado e com as graças, provocações e encantamentos típicas dessa apaixonante linguagem.