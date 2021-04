Petrobras autoriza reajuste e gás de cozinha ficará 4% mais caro

A Petrobras aumentou em quase 5% o preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP) para as distribuidoras. O novo valor do gás de cozinha começa a valer já a partir desta sexta-feira (2).

“Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, informou a estatal em nota.

No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto no qual zerou as alíquotas de PIS e Cofins que incidem sobre óleo diesel e gás de cozinha com o objetivo de conter o avanço do preço dos combustíveis.