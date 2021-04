São Manuel registra mortes de mulheres de 21 e 28 anos pela Covid-19

Até esta quinta-feira, 1º de abril, São Manuel tinha 2.464 casos confirmados da doença

Da Redação

São Manuel registrou nas últimas 48 horas duas mortes de mulheres pela Covid-19, sendo que as vítimas, de 21 e 28 anos, são as mais jovens desde o início da pandemia. Como é protocolar em casos do novo coronavírus, não houve velório.

Até esta quinta-feira, 1º de abril, São Manuel tinha 2.464 casos confirmados da doença, com 60 óbitos. Além disso, 135 pessoas estão em quarentena domiciliar obrigatória e 16 em hospitais. Além disso, 2.244 pessoas se recuperaram da covid-19. Os números são cumulativos desde o início da pandemia.