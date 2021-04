São Manuel terá vacinação para pessoas acima de 68 anos a partir de segunda-feira (5)

Aqueles que receberão a 1ª dose devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF, RG

Da Redação

A Administração Municipal, através da equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Saúde, dará prosseguimento a vacinação da primeira dose contra o Covid-19 no grupo das pessoas com idade de 68 ou mais, na próxima segunda-feira, dia 5, no sistema drive-thru (dentro do carro) somente no poliesportivo.

Na Estação Ferroviária, também das 9h às 15h, será realizada a 2ª dose da vacina para as pessoas agendadas.

Com relação a vacinação dos profissionais das forças de segurança, segundo informações do GVE- Grupo de Vigilância Epidemiológica, ocorrerá centralizada nos Batalhões com sede em Botucatu e em Avaré.

PROGRAMAÇÃO PARA SEGUNDA-FEIRA, DIA 5.

– Vacinação 1ª dose para a idade de 68 OU MAIS será realizada no POLIESPORTIVO das 9h às 15 h;

– Vacinação da 2ª dose agendada na ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Aqueles que irão receber a primeira dose devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF, RG e a carteira de vacinação, se tiverem. As pessoas idosas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

Para tomar a segunda dose basta apenas apresentar o comprovante da primeira dose e ainda o RG.