Festival de Música Raiz, em Pardinho, homenageará centenário de Tinoco

O Festival de Música Raiz de Pardinho, o FESMURP, considerado um dos eventos mais importantes e tradicionais de difusão e valorização da música caipira, terá sua a décima segunda edição transmitida on line nos dias 16, 17 e 18 de abril.

Inteiramente realizado em ambiente virtual por conta da pandemia de Covid-19, o evento terá a apresentação das duplas concorrentes, além de exibição de documentário, roda de viola, oficinas e shows.

Como parte do seu objetivo de celebrar a beleza e a importância da cultura caipira, o FESMURP 2021 vai homenagear o centenário de um dos maiores nomes da história da música raiz: Tinoco, que formou com seu irmão Tonico, a dupla que mais simboliza o gênero.

Dentre os eventos programados no FESMURP 2021 estão a exibição de um documentário com a dupla Mogiano e Mogianinho, em tributo a Tonico e Tinoco, e uma entrevista feita pela radialista Vanice Carvalho, da web rádio Casa dos Caipiras, com o produtor musical, compositor e radialistaZeka Perez, filho de Tinoco.

Trajetória

Tinoco nasceu em Pratânia, no interior de São Paulo, em 19 de novembro de 1920. Batizado como José Salvador Perez, ainda criança formou a dupla com irmão mais velho, João Salvador Perez, o Tonico. A primeira apresentação profissional da dupla foi em 1935. Mas até o fim de 1940, eles dividem o tempo entre o trabalho na roça durante a semana e as apresentações aos domingos na Radio Clube de São Manuel.

Foram para São Paulo em 1941 e, enquanto trabalhavam nos mais variados empregos, seguiam tentando a sorte em concursos de calouros pelas rádios da cidade, até conseguirem o primeiro contrato com a Radio Difusora. Até então, apresentavam-se como Irmãos Perez. Foi o lendário radialista Capitão Furtado quem deu-lhes o nome Tonico e Tinoco, com o qual se tornariam conhecidos. A estréia em disco aconteceu com o cateretê “Em vez de me agradecê” (Capitão Furtado, Jaime Martins e Aimoré), gravada em 1944 e lançada no ano seguinte pela gravadora Continental.

Daí em diante foram inúmeros sucessos, apresentações em circos, teatros, emissoras de rádio e televisão.Os irmãos estrelaram filmes e apresentaram por décadas o programa “Na Beira da Tuia” no rádio e na televisão.Com suas vozes de timbre agudo inconfundível e afinação primorosa, a dupla faz sucesso em todo o território nacional recebendo, não por acaso, a alcunha de “A Dupla Coração do Brasil”.

Para o jornalista José Hamilton Ribeiro, em seu livro “Música Caipira”, a autenticidade e o talento puro eram os segredos do sucesso de Tonico e Tinoco. “Quando cantavam com sotaque caipira e “português errado”, estavam simplesmente sendo fiéis à sua origem. E essa simplicidade (como tudo que é autêntico) passou a ter valor. Mas, além disso – e antes disso -, os dois eram bons músicos, muito antenados na escolha do repertório, que o povo assumia quase integralmente”.

A dupla esteve na ativa até 1994, ano da morte de Tonico. Participaram de quase mil gravações e venderam milhões de cópias de seus mais de 80 discos. Estima-se que a dupla tenha realizado ao redor de 40 mil apresentações em toda a carreira.

Após a morte do irmão e parceiro, Tinoco seguiu sua carreira. Fez shows, gravou CDs e DVDs, recebeu homenagens e se consolidou como o artista sertanejo mais longevo da história. Espirituoso, seus shows eram marcados pelas histórias engraçadas e pela lembrança dos clássicos eternizados pela dupla com o irmão, como “Chico Mineiro”, “Tristezas do Jeca”, “Cabocla Tereza”, “Moreninha Linda”, “Baile na Roça”, “Cana Verde” e tantas outras.Morreu em 2012, aos 91 anos, vítima de insuficiência respiratória.

FESMURP

Confira a lista das 20 duplas classificadas na primeira fase, mais informações, regulamento, inscrições e programação completa em http://fesmurp. casadoscaipiras.com.br/

O 12º Festival de Música Raiz de Pardinho é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A produção é da Casa dos Caipiras.