Botucatu: casos de Covid-19 caem 20% em três semanas, mas ainda superam os registrados em janeiro e fevereiro

Foram analisadas três semanas epidemiológicas pela Secretaria Municipal de Saúde

Os casos de covid-19 tiveram queda de 20% em Botucatu, conforme divulgou a Secretaria Municipal de Saúde na noite deste sábado, 3 de abril. A análise compreende três semanas epidemiológicas concomitantes com a adoção de medidas mais restritivas à circulação de pessoas e funcionamento de atividades econômicas.

De 14 a 20 de março ocorreram 564 novas infecções pela Covid-19, número que teve redução no período seguinte, entre 21 e 27 de março, onde Botucatu contabilizou 533 infectados pela enfermidade. O decréscimo apontado foi de 5,49%.

Já entre 28 de março e 3 de abril ocorreram 449 novos casos do novo coronavírus na Cidade. Comparativamente com a semana anterior, a queda foi de 15,75%. Segundo cálculos do poder público, o percentual registrado foi de 20,39% no acumulado de 14 de março a 3 de abril.

Mesmo com as quedas, Cidade ainda vivencia patamares elevados de contágio, onde o período compreendido de 14 a 20 de março foi o segundo maior de toda a pandemia. A semana epidemiológica com maior incidência de casos ainda ocorreu entre 17 e 23 de janeiro, onde a Secretaria de Saúde contabilizou 648 pessoas infectadas com o vírus SARS-Cov2.

As duas etapas anteriores do chamado “lockdown de final de semana” ocorreu entre 19 e 22 de março e de 29 a 29 de março. Neste momento vigora a terceira fase, que teve início na quinta-feira, 1º de abril, e se estenderá até esta segunda-feira, dia 5. As medidas foram adotadas justamente para conter a aceleração no número de casos da doença e, assim, saturar o sistema de saúde.

Os índices de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) têm se mantido em 100% no Hospital das Clínicas (HCFMB) há pelo menos um mês. No local há 40 leitos disponíveis. Já na rede privada, este valor oscila entre a total ocupação- são 20 leitos disponíveis- e a mínima de 65% conforme o registrado no sábado, 3 de abril.

Na última atualização do boletim epidemiológico emitido também no sábado, Botucatu contabilizou 66 novos casos de Covid-19, com 10.284 acumulados. Há 78 pessoas internadas em hospitais e mais 427 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Cinda ainda registrou, em março, seu maior índice de mortes pela Covid-19. Foram 53 fatalidades registradas dentre as 156 desde o início da pandemia, representando 33,97%.

