Isolamento social em Botucatu vai a 50% no sábado (3), segundo governo paulista

Da Redação

O segundo dia do lockdown de Páscoa em Botucatu teve a adesão de 50%, segundo registrado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) do governo paulista. Com isso, 74 mil botucatuenses aderiram ao isolamento social no sábado, 3 de abril.

O valor fica quatro pontos acima do registrado no feriado de Sexta-feira Santa (2), que foi de 46%, quando 68 mil pessoas ficaram em suas casas. A projeção leva em conta o cálculo habitacional feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que prevê 148 mil moradores na Cidade. A média estadual registrada foi de 47%.

Este sábado representou o segundo dia de lockdown de Páscoa, cujas medidas mais severas quanto à circulação de pessoas e de empresas foram adotadas até segunda-feira, 5 de abril. Nestes dias, somente serviços emergenciais como os voltados para a saúde podem funcionar. Pessoas precisam justificar as presenças nas ruas. Setor de alimentação somente pode atender via entrega em domicílio.

Nos demais finais de semana que tiveram lockdown, as médias registradas foram de 50%. Especificamente nos dois últimos sábados com medidas restritivas severas, os índices registrados foram de 49% no dia 27 de março e de 52% em 20 de março.

Em comparação com outras cidades da região, também monitoradas pelo SIMI, Botucatu teve a 34ª melhor taxa de isolamento social. Ficou acima de Avaré (47%), mas acima de Bauru (42%), Lençóis Paulista (44%), Jaú (43%) e Piracicaba (44%).

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

