São Manuel divulga 8 novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou oito novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, devido a fase vermelha, os currículos devem ser enviados pelo e-mail patsaomanuel@sde.gov.br ou pelo Whatsapp (14) 99742-8942 informando a vaga desejada.

MECÂNICO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E EXPERIÊNCIA EM CARTEIRA COM CAMINHÕES E CARRETAS. SALÁRIO A COMBINAR + TICKET ALIMENTAÇÃO.

SOLDADOR (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, CURSO DE SOLDA E EXPERIÊNCIA EM CARTEIRA COM SOLDA MIG E ELÉTRICA. SALÁRIO A COMBINAR + TICKET ALIMENTAÇÃO.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

OPERADOR DE TORNO REVOLVER (02 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NO SENAI NA ÁREA DE USINAGEM. SALÁRIO A COMBINAR.

OPERADOR E PROGRAMADOR DE TORNO CNC (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NO SENAI NA ÁREA DE CNC OU TORNEIRO MECÂNICO. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (01 VAGA – FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 5 ANOS. TER CURSO CONTÁBIL OU DE ADMINISTRAÇÃO É UM DIFERENCIAL. SALÁRIO DE R$ 1.551,16 + VALE COMPRAS DE R$ 322,00.

CUIDADORA (01 VAGA – FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para a vaga de MECÂNICO, o candidato deve ser do sexo masculino, ter no mínimo 18 anos e necessita experiência comprovada em carteira com caminhões e carretas, inclusive troca de pneus. Horário de trabalho: escala 5×1. Contrato por tempo indeterminado. A vaga estará aberta até 09/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de SOLDADOR, o candidato deve ser do sexo masculino, ter no mínimo 18 anos e necessita experiência em carteira com solda MIG e elétrica. Horário de trabalho: escala 5×1. Contrato por tempo indeterminado. A vaga estará aberta até 09/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de AUXILIAR DE PRODUÇÃO, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, ter no mínimo 18 anos, não necessita experiência. A vaga estará aberta até o dia 09/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de OPERADOR DE TORNO REVOLVER, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, ter no mínimo 18 anos e necessita ter no mínimo curso do SENAI na área de usinagem. As vagas estarão abertas até o dia 09/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de OPERADOR E PROGRAMADOR DE TORNO CNC, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, ter no mínimo 18 anos e necessita no mínimo curso no SENAI na área do CNC ou torneiro mecânico. A vaga estará aberta até o dia 09/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, a candidata deve ser do sexo feminino, residir em São Manuel, ter idade mínima de 28 anos e máxima de 45 anos, ensino médio completo, ter veículo próprio, disponibilidade para rodízio de almoço (pois o escritório não fecha), experiência de no mínimo 5 anos comprovada em carteira de trabalho na área contábil ou imobiliária e ter cursos na área contábil e administrativa é um diferencial. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30, e de sábado das 08h às 11h30. A vaga estará aberta até o dia 16/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de CUIDADORA, a candidata deve ser do sexo feminino, ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e ter experiência em cuidados com criança e adolescente. A vaga estará aberta até o dia 16/04 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

