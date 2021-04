Arcebispo de Botucatu determina suspensão de missas presenciais por tempo indeterminado

Religioso reconhece o avanço da pandemia de Covid-19

Da Redação

As missas e outras celebrações da Igreja Católica que demandam presença de fiéis estão suspensas, por tempo indeterminado, na Arquidiocese de Botucatu.

A determinação assinada por Dom Maurício Grotto de Camargo foi divulgada nesta segunda-feira, 5 de abril. Nela, o religioso reconhece a gravidade da situação da pandemia de Covid-19, com altas ocupações de leitos em UTI e elevado contágio.

A suspensão, em âmbito regional, permanecerá até que um novo comunicado seja divulgado pela Igreja Católica. No feriado da Semana Santa, a mais importante no calendário cristão, todas as celebrações ocorreram de forma remota, somente com o sacerdote.

A medida desconsidera determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, que liberava cultos e missas presenciais. Em Botucatu, algumas igrejas protestantes realizaram cultos com a presença de fiéis, conforme diversos relatos enviados ao Notícias.

A reportagem procurou, no domingo (4), a Prefeitura de Botucatu sobre posicionamento quanto a liberação de cultos e missas. No entanto, a assessoria de imprensa não respondeu ao contato.