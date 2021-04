Avaré monitora população de capivaras no Horto Florestal para evitar a febre maculosa

Não há previsão para reabertura do ponto turístico, mas as orientações são permanentes

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realiza regularmente o monitoramento das capivaras que vivem no Horto Florestal, um dos principais pontos turísticos da cidade. No momento, o local está fechado ao público por determinação do Plano SP.

O objetivo da pasta é evitar a proliferação de doenças como a Febre Maculosa. A enfermidade é causada pela bactéria Riquétsia (Rickettsia rickettsii), transmitida aos seres humanos através da picada do carrapato-estrela infectado pelo micro-organismo. Esse carrapato pode utilizar como hospedeiro animais silvestres como capivaras, quatis e gambás, além de animais domésticos como cavalos, bois e cães.

Os dados técnicos obtidos com esse trabalho oferecerão ao órgão uma estimativa de quantas capivaras do bando deverão ser analisadas para que se verifique a eventual presença da bactéria, a fim de prever riscos de contágio para a população.

O estudo também é importante para estabelecer os cuidados necessários com os animais e para alertar população e visitantes que frequentam o Horto Florestal.

Orientações

Não há previsão para reabertura do ponto turístico, mas as orientações são permanentes. Para evitar o contágio, tutores que costumam levar animais domésticos para passeios no local devem submeter o pet ao tratamento permanente contra carrapatos.

A orientação é que o frequentador utilize o gramado no entorno do lago tomando as devidas precauções.

O correto é utilizar os bancos disponíveis, bem como manter os animais domésticos em guias e coleiras para evitar que acessem o espaço restrito às capivaras.

Também é recomendado o uso de repelente nas pernas. Além disso, as visitas ao espaço e às trilhas devem ainda ser feitas com calçados fechados.

Caso apresente sintomas da doença (febre, dor de cabeça e dores musculares, erupções, geralmente com pele escura ou crosta no local da picada do carrapato), a pessoa deve procurar o serviço de saúde imediatamente.

Exames negativos

A Secretaria do Meio Ambiente lembra que é proibida qualquer ação de controle como caça, captura ou esterilização de capivaras por parte do município. “Embora os exames sorológicos realizados nas capivaras não tenham registrado a presença da bactéria Riquétsia, é nossa responsabilidade monitorar a saúde dos animais existentes no entorno do lago”, diz a pasta.

Em contrapartida, a simples adoção das medidas citadas já é uma forma de minimizar os riscos para os frequentadores do espaço turístico, salienta o município.

“As capivaras não podem ser consideradas vilãs. Esses processos ocorrem por conta do desequilíbrio ambiental existente em nossas cidades”, esclarece o Meio Ambiente.