Sisu 2021: inscrições para programa iniciam amanhã (06) e terminam na sexta

Interessados têm entre os dias 6 a 9 de abril para efetuar a inscrição

Da Agência Educa Mais Brasil

Começam amanhã (6) as inscrições para as vagas do primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Interessados têm até o dia 9 de abril para efetuar a inscrição. O Sisu é um programa do governo federal que dá acesso aos cursos de graduação oferecidos por universidades públicas brasileiras.

Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 podem participar do processo seletivo. As notas individuais do exame foram divulgadas na última segunda-feira (29) e estão disponíveis para consulta na Página do Participante ou aplicativo do Enem.

Para se inscrever no Sisu do 1º semestre de 2021 é necessário não ter zerado a redação do Enem, além de alcançar boas pontuações nas provas objetivas das áreas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

As inscrições para o programa devem ser efetuadas diretamente no site do Sisu. Ao clicar em “fazer inscrição”, o candidato será direcionado para fazer login no Gov.br, caso não tenha será preciso fazer o cadastro. Será possível escolher até duas opções de cursos e, após confirmar algumas informações solicitadas pelo sistema, basta clicar em “confirmar a minha inscrição”.

O programa conta com uma chamada única que será liberada no dia 13 de abril. Os aprovados terão entre 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual for selecionado. Quem não for convocado pode integrar a lista de espera entre os dias 13 a 19 de abril.

Cronograma Sisu 2021.1

Inscrições: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única: 13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril