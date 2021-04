Botucatu: live promovida pelo Conselho Municipal de Saúde debaterá tratamento precoce contra a Covid-19

Órgão é formado tanto por pessoas com formação técnica na saúde como por usuários do SUS

Da Redação

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) promove às 15 horas desta quarta-feira, 07/04, uma mesa redonda sobre tratamentos da Covid-19. O evento on line será transmitido ao vivo pela TV Câmara Botucatu, atendendo solicitação do próprio Colegiado, que foi demandado a apresentar à Câmara estudos referentes ao chamado tratamento precoce no combate ao novo coronavírus (COVID-19) (requerimento 187, aprovado em plenário em 22 de março).

No ofício solicitando a transmissão, o presidente do CMS, Domingos Neves do Nascimento, explica que a Comissão Executiva do Conselho achou necessário “ouvir experts da saúde para melhor avaliar o requerimento deste Poder Legislativo e votar parecer sobre o tratamento em questão”, uma vez que o órgão é formado tanto por pessoas com formação técnica na área da saúde como por usuários do Sistema Único de Saúde com diferentes níveis de formação, escolaridade e instrução.

O evento será transmitido nas redes sociais de internet do Conselho e também pela TV Câmara. O Notícias compartilhará a live em sua fanpage no Facebook.