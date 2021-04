Pardinho decreta estado de calamidade pública por causa da pandemia

Eram contabilizados 383 casos confirmados de Covid-19

Da Redação

O prefeito de Pardinho, José Luiz Virgínio dos Santos, decretou em 30 de março estado de calamidade pública no município. Ação deve-se ao avanço da pandemia de Covid-19.

A atualização consta no Decreto n° 2.225 e publicado no Diário Oficial de 31 de março. Com a classificação, município pode adotar medidas restritivas ou promover contratações com a dispensa de alguns dos trâmites burocráticos.

Até segunda-feira, 5 de abril, Pardinho contabilizava 383 casos confirmados de Covid-19, onde três pessoas estão internadas para tratamento da doença. Além disso, 13 pardinhenses estão em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda fez 7 vítimas fatais e outras 360 pessoas estão recuperadas.