São Paulo é o estado que mais vacinas aplicou contra a COVID-19

Da Redação

São Paulo é o estado brasileiro que mais vacinou contra a COVID-19, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados coletados com as secretarias estaduais de Saúde. A eficiência atingiu, na noite de segunda-feira (5), 92,29% de doses aplicadas em relação ao número de vacinas recebidas pelo estado dentro do PNI (Plano Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.

Na prática, de cada dez doses distribuídas ao Brasil, nove foram aplicadas em São Paulo. A distribuição de lotes da vacina contra a COVID-19 pelo Ministério da Saúde obedece o critério de proporcionalidade da população de cada estado. De acordo com o último levantamento divulgado, São Paulo aplicou 6.665.939 vacinas, com mais de 90% das doses já aplicadas.

Este alto percentual registrado pelo Estado de São Paulo é consequência da logística montada para a distribuição das vacinas disponíveis, com envio de remessas semanais pela Secretaria de Estado da Saúde para todas as regiões do estado. Trata-se de um criterioso planejamento executado pelo PEI (Plano Estadual de Imunização), criado para garantir que os cidadãos paulistas sejam imunizados com agilidade devido o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus.

Outra ferramenta que contribuiu para o sucesso desse trabalho foi a criação do site do Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), que contribuiu com a celeridade do pré-cadastro da vacina contra a COVID-19, evitando filas nos locais de imunização.

Recorde nas últimas 24 horas

Outro ponto a se considerar é que o Estado de São Paulo registrou o maior número de doses aplicadas nas últimas 24 horas, com 248.744 imunizações. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, São Paulo tem hoje 10,67% de sua população imunizada com as duas doses.

Doses aplicadas por Estado

Estado – % doses usadas

Acre – 37,99

Alagoas – 72,46

Amazonas – 54,62

Amapá – 60,38

Bahia – 81,86

Ceará – 89,18

Distrito Federal – 69,99

Espírito Santo – 61,09

Goiás – 53,99

Maranhão – 45,58

Minas Gerais – 49,39

Mato Grosso do Sul – 78,34

Mato Grosso – 48,68

Pará – 62,72

Paraíba – 63,7

Pernambuco – 81,35

Piauí – 58,99

Paraná – 64,4

Rio de Janeiro – 38,51

Rio Grande do Norte – 59,18

Rondônia – 55,42

Roraima – 45,55

Rio Grande do Sul – 55,03

Santa Catarina – 66,03

Sergipe – 64,21

São Paulo – 92,29

Tocantins – 51,8

Levantamento do consórcio dos veículos de imprensa com dados das secretarias estaduais de Saúde (atualização: 5 de abril)