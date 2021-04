Alunos da rede municipal de São Manuel recebem kit alimentação

Já foram realizadas quatro etapas de distribuição durante a pandemia

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, através da Diretoria de Educação, iniciou a distribuição da quinta etapa dos “kits merenda”, com produtos que compõe uma cesta básica de alimentos, aos alunos das escolas da rede municipal de ensino. Já foram realizadas quatro etapas de distribuição durante a pandemia aos alunos da rede municipal durante o ano de 2020.

Nas quatro primeiras etapas foram entregues kits contendo os seguintes produtos:

1º) alimentos não perecíveis (arroz, feijão, etc.);

2º) hortifrúti (verduras, frutas e legumes);

3º) hortifrúti (verduras, frutas e legumes);

4º). Kits de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, etc.)

O novo kit que foi distribuído na última segunda-feira (5) para as famílias que manifestaram interesse em recebê-lo, contemplou estudantes das creches e pré-escolas da: vila São Geraldo (144 kits), do distrito de Aparecida de São Manuel (54 kits) e do jardim Santa Mônica (83 kits).

Nesta terça-feira (6) receberam seus kits, os alunos das creches e pré-escolas dos seguintes locais: Dona Leonor (177 kits), Cohab 3 (108 kits) e Santa Mônica (44 kits). Também foram contemplados os alunos das escolas de ensino fundamental Milton Monti da vila São Geraldo (381 kits) e Ida Innocenti Luizetto do jardim Santa Monica (221 kits).

No total foram contempladas 1799 alunos. Cada escola atualizou a lista que foi utilizada no ano de 2020, como referência e acrescentou o nome dos novos alunos interessados em receber os novos kits merenda.

A Diretoria de Educação esclarece que o kit merenda não corresponde a uma cesta básica de alimentos e sim uma quantidade da mesma, correspondente ao consumo de um estudante em determinado período, de aproximadamente 30 dias. A distribuição dos kits merendas visa complementar a alimentação domiciliar no período em que as aulas presenciais estarão suspensas, sendo um conjunto que supre o consumo de um aluno.

Durante todo o ano de 2020 a rede Municipal de Ensino atendeu aos alunos da zona urbana e rural, muitos em vulnerabilidade, com a distribuição dos kits merenda, com o objetivo de amparar esses estudantes e consequentemente as famílias atingidas com a perda da renda em virtude da pandemia. Com a paralisação do reinício das aulas que já vinha ocorrendo no Município, a Administração Municipal em conjunto com a Diretoria de Educação resolveu dar prosseguimento a distribuição dos kits merendas, auxiliando dessa forma numa alimentação mais saudável aos seus alunos, até que a situação do retorno das aulas se normalize.