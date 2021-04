Botucatu não terá lockdown neste final de semana, diz prefeito

Adesão média ao isolamento social foi de 50%

Da Redação

Após três finais de semana consecutivos de medidas restritivas para coibir a propagação da Covid-19, Botucatu não terá novamente lockdown nos próximos dias.

A informação foi dada pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) a uma rádio local. Segundo ele, os resultados obtidos tiveram reflexos na redução de 20% no número de casos.

Adesão média ao isolamento social, nos finais de semana com lockdown, segundo informações oficiais do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) do governo paulista, foi de 52%, de 26 a 29 de março; e de 54% no período de 19 a 22 de março. Já no último final de semana, de 1° a 5 de abril, a média acumulada foi de 49%.

Quanto a antecipação de feriados como o 14 de abril (aniversário de Botucatu) e de 21 de abril (Tiradentes) nada ainda foi definido, segundo Pardini. No entanto, as medidas restritivas mais severas podem voltar a ser adotadas conforme haja agravamento da pandemia.

Nos dias de vigência do decreto municipal, somente serviços emergenciais como os voltados para a saúde tiveram permissão de funcionamento. Pessoas precisam justificar as presenças nas ruas. Setor de alimentação atendeu somente por entrega em domicílio.