Padre Laudo Corrêa tem alta hospitalar após tratamento da Covid-19

Religioso estava internado desde meados de março

A Arquidiocese de Botucatu confirmou a alfa do padre Laudo Corrêa, nesta quarta-feira, 7 de abril, após semanas de tratamento intensivo contra a Covid-19.

O religioso, responsável pela paróquia Nossa Senhora Consolata, teve diagnóstico da doença confirmado em 19 de março. Teve agravamento da doença, precisando ser internado na terapia intensiva (UTI) na rede privada de saúde em Botucatu.

Corrêa precisou, inclusive, passar por processo de intubação para a recuperação. Ao longo dos dias apresentou melhora, recebendo os cuidados médicos.

A Igreja na região de Botucatu passou, no início do ano, por um surto de covid-19 entre seus religiosos. Dois padres (Luiz Alcione Grillo, de 58 anos, e Sebastião dos Santos, 48) e três freiras (Maria Nilda dos Reis, 80, e Maria Aparecida de Oliveira, 97 e Luzia Conceição Ferreira,87 ) do Convento Servas do Senhor, morreram vítimas do novo coronavírus.