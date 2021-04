SP bate 38,2 mi de doses entregues ao Brasil, mais de três vezes o que a Alemanha vacinou

Total de 38,2 milhões de doses já entregues pelo IB corresponde a 83% das 46 milhões de doses

Da Redação

O Governador João Doria acompanhou nesta quarta-feira (7) a liberação de mais 1 milhão de doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para uso em todo o país. Já foram entregues 38,2 milhões ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), das quais 2 milhões apenas nesta semana.

“O Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantan entregam ao Brasil mais um milhão de doses da vacina; a vacina do Butantan, a vacina da São Paulo, a vacina do Brasil. Agora, 38,2 milhões de doses já entregues para o Ministério da Saúde, para o PNI, para a imunização dos brasileiros”, destacou o Governador João Doria.

Para efeito de comparação, o total de doses entregues até o momento pelo Instituto Butantan é mais de três vezes o que a Alemanha vacinou. Até o momento, foram vacinados 10 milhões de alemães, de acordo com o último balanço do site Our World in Data (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations).

O total de 38,2 milhões de doses já entregues pelo IB corresponde a 83% das 46 milhões de doses acordadas até 30/4 com o Ministério da Saúde. Em março foram disponibilizadas pelo Butantan 22,7 milhões de doses. Em fevereiro, 4,85 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões de unidades.

O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Atualmente, 85% das vacinas disponíveis no país contra a COVID-19 são do Butantan.