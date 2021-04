Variante sul-africana do coronavírus é identificada em Sorocaba

“No âmbito da vacinação podemos estudar em tempo real possíveis mutações do vírus que podem acarretar falhas na vacina e assim agir antes da disseminação em massa dessas variantes”, ressalta Bezerra. “Outro importante fator é a formação de bancos de dados que podem ajudar no desenvolvimento de vacinas, medicamentos dentre outros fatores”. O artigo “Genomic monitoring unveil the early detection of the SARS-CoV-2 B.1.351 lineage (20H/501Y.V2) in Brazil”, foi publicado como preprint no site medRxiv em 4 de abril.

O estudo foi feito por uma rede de laboratórios e pesquisadores, coordenada pelo Instituto Butantan, em São Paulo. “Vários laboratórios e pesquisadores auxiliaram em seu desenvolvimento, como por exemplo a FMRP, onde genomas virais estão sendo gerados no Hemocentro de Ribeirão Preto”, afirma o pesquisador. Também colaboraram no trabalho pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de KwaZulu-Natal (África do Sul), que contribuíram fortemente com aporte intelectual e técnico, e a empresa Mendelics, sediada em São Paulo.