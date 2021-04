Bauru teve mais de 660 fiscalizações contra descumprimento da Fase Emergencial

Foram nove autos por manter estabelecimento aberto ao público com consumo no local

Da Redação

A Secretaria de Saúde, através do Departamento de Saúde Coletiva, informa o balanço das fiscalizações em estabelecimentos no mês de março. No período, houve um total de 666 fiscalizações realizadas, com uma média de 22 por dia. Foram recebidas um total de 1446 denúncias, para uma média de 18 por dia, com 569 sendo atendidas, e, dessas, 481 foram declaradas improcedentes e 88 procedentes.

Foram 91 estabelecimentos orientados verbalmente e 16 documentos aplicados, sendo duas orientações escritas e 14 autos de infração. Esses autos foram aplicados em seis bares, três restaurantes, um trailer de lanche, uma loja de conveniência, uma indústria, um estacionamento e um comércio em geral.

Quanto aos motivos, foram nove autos por manter estabelecimento aberto ao público com consumo no local, três por aglomerações no local, um por funcionário trabalhando suspeito e um por falta de uso de máscara.