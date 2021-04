Botucatu: 64% das mortes por Covid-19 ocorreram entre janeiro e março

Houve o acumulado de 98 óbitos entre os 165 registrados

Por Flávio Fogueral

Passado exato um ano da primeira morte por Covid-19 em Botucatu, a Cidade vivencia seu maior período de letalidade da doença, conforme registros oficiais das Secretarias Municipal e também Estadual de Saúde. Em doze meses foram 165 óbitos, sendo que o acumulado até março de 2021 representa 64,84% do total.

Nos três primeiros meses, houve o acumulado de 98 óbitos registrados, com maior predominância em março, quando ocorreram 53 óbitos; seguido por fevereiro (24) e janeiro (21). Até esta quinta-feira, 8, foram confirmadas oito mortes em abril.

Os meses com menores índices de mortes em Botucatu foram novembro e abril de 2020- início dos registros de óbitos-, com dois casos, respectivamente. Nos demais meses do ano passado, os números registrados foram: dezembro (5), outubro (7), setembro (11), agosto (6), julho (11), junho (8) e maio (3).

Com isso, a taxa de letalidade de Botucatu passa a ser de 1,6%, onde é mais prevalente no público masculino (1,9%) do que no feminino (1,3%). O índice alcançado pelo município apresenta média inferior ao do Estado, que é de 3,1%, mas que mantém a mesma distribuição por gênero, onde homens (3,9%) são mais afetados que mulheres (2,5%). Este índice é definido como a proporção do número de óbitos decorrentes de uma doença e o número de enfermos da mesma, calculada ao longo de um período de tempo determinado.

O total acumulado de óbitos em Botucatu devido ao novo coronavírus representa que 90 homens morreram (55%) frente a 74 mulheres (45%). Todas as mortes ocorridas em Botucatu, durante a pandemia representam 0,20% do total registrado no Estado, que é de 80.742.

Durante reunião pública do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e transmitida via internet na quarta-feira, 7 de abril, o ex-prefeito e ex-secretário de Saúde, o professor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, Antonio Luiz Caldas Júnior, demonstrou o crescimento das ocorrências de óbitos em 2020 e no primeiro trimestre deste ano.

Conforme ilustrado pelo médico e professor, a média registrada em Botucatu no acumulado de 2020 foi de 39,2 óbitos por 100 mil habitantes. Bem inferior ao identificado no estado, que foi de 104,7 por 100 mil pessoas. Já de janeiro a março de 2021, Botucatu obteve média de 66,2 contra 62,6 mortes a cada 100 mil. A fonte de pesquisa foi a Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

“Botucatu é um exemplo no controle da doença pela excelência do serviço da saúde. Letalidade baixa, central Covid. Mas infelizmente a partir de novembro houve um afrouxamento das medidas de controle. Vimos que as pessoas não usavam mais as máscaras nos bairros, festas, aglomerações para todos os lados. Isso provocou a explosão de casos na Cidade, saindo da faixa de 120 para 500 casos semanais. Isso foi alertado por especialistas. O comparativo de mortes registradas em Botucatu está acima da média do Estado, infelizmente. Com essa avalanche de casos, certamente teremos internação e mortes”, ilustrou Caldas durante a fala na reunião do Conselho.

Desde o início da pandemia, os óbitos, em Botucatu, foram mais prevalentes em pessoas de 70 a 79 anos (28,5%), 60 a 69 anos (22,4%), 80 a 89 anos (19,4%), 40 a 49 anos (10,9%), 50 a 59 anos (10,3%), 90 anos ou mais (4,2%), 30 a 39 anos (3,6%), e de 20 a 29 anos (0,6%).

A evolução das mortes em Botucatu, por mês:

08-04- 165 mortes

31-03- 156 mortes

1º/03-103 mortes

28/02- 103 mortes

1º/02- 79 mortes

31/01- 79 mortes

1º/01- 58 mortes

31/12- 58 mortes

1º/12- 53 mortes

30/11- 53 mortes

1º/11- 51 mortes

31/10- 50 mortes

1º/10- 43 mortes

30/09- 43 mortes

1º/09- 32 mortes

31/08- 32 mortes

1º/08- 26 mortes

31/07- 26 mortes

1º/07- 15 mortes

30/06- 15 mortes

1º/06- 7 mortes

31/05- 7 mortes

1º/05- 4 mortes

30/04- 4 mortes

Primeira morte em Botucatu ocorreu dia 7 de abril de 2020