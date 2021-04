ITE oferece seminário sobre a declaração do Imposto de Renda

Seminário será composto por teoria, com informações para se conhecer o imposto de renda e pela prática

Da Redação

De olho nas dúvidas da comunidade sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a Instituição Toledo de Ensino (ITE) oferece um seminário gratuito (via zoom) no dia 10 de abril, às 8h. Os responsáveis pela atividade são os professores Hideyuki Kashio e Antônio Martinez.

O seminário será composto por teoria, com informações para se conhecer o imposto de renda e pela prática, com a elaboração de uma declaração.

Interessados da comunidade precisam se inscrever no site da ITE (ite.edu.br), realizando um cadastro antes no local indicado na página. Dessa forma, será gerado um login e senha para acesso e inscrição. Haverá emissão do certificado. Mais informações pelo telefone (14) 2107-5060.