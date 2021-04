SP registra 2,59 milhões de casos e 80 mil mortes por COVID-19

A Fase Emergencial do Plano São Paulo segue até o dia 11 de abril

Da Agência Brasil

O Estado de São Paulo registra nesta quinta-feira (8) 2.597.366 casos confirmados e 80.742 mortes pela COVID-19. Entre os infectados, 2.225.584 estão recuperados e, desse total, 262.626 estiveram internados e receberam alta hospitalar.

Hoje, há 28.147 internados com quadros graves da doença, sendo 12.681 em leitos de Terapia Intensiva e 15.466 em enfermaria. São 484 pessoas hospitalizadas a menos em comparação ao balanço de ontem, que registrava mais de 28,6 mil, mantendo a tendência de queda.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI se mantêm em 88,6% no Estado e de 88% na Grande São Paulo, as menores do mês de abril.

A atualização de todos os dados pode ser consultada em: www.saopaulo.sp.gov.br/ coronavirus.

A Fase Emergencial do Plano São Paulo segue até o dia 11 de abril, com a manutenção das restrições mais rígidas visando garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.