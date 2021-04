Botucatu foi a 91ª cidade que mais aplicou vacina contra a Covid-19 no Estado

As informações são atualizadas diariamente

Da Redação

Ranking criado pelo governo paulista aponta que Botucatu é a 91ª cidade que mais aplicou vacinas contra a covid-19. Segundo os dados disponibilizados no Vacinômetro, foram injetadas 94,23% das 34.001 doses destinadas ao município desde o início da campanha, no final de janeiro.

Isso significa que 32.038 doses foram aplicadas na população, principalmente pessoas das faixas prioritárias definidas pelo calendário estadual como idosos, profissionais da segurança pública, indígenas, profissionais da saúde, entre outros.

Apenas a cidade de Serrana foi excluída deste ranking devido o Projeto S, que contempla a aplicação e distribuição de doses fora do âmbito do PEI (Plano Estadual de Imunização).

Como explicado em nota técnica no próprio portal, as primeiras cidades do ranking têm percentual de doses aplicadas superior ao número de vacinas distribuídas. Essa variação tem relação com o aproveitamento dos frascos do imunizante. No início da campanha, o frasco da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, armazenava quantidade pouco maior ao do recipiente usado atualmente.

O Instituto Butantan identificou que, em vez das 10 doses previstas aprovadas na autorização de uso emergencial emitida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e na bula, do frasco anterior poderiam ser aspiradas 11 ou 12 doses, situação que foi detectada em 92,8% dos lotes. Por isso, o número de doses aplicadas por alguns municípios é maior ao de vacinas distribuídas, levando em conta a média de 10 doses aspiradas por frasco.