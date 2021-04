Botucatu possui 77 pessoas para tratamento contra a Covid-19 em hospitais e 498 em quarentena domiciliar

A pandemia de covid-19 matou 168 botucatuenses



Da Redação

Botucatu identificou nesta sexta-feira, 9 de abril, mais 25 moradores infectados pela Covid-19. O acumulado passa a ser de 10.623 pessoas com a doença desde o início da pandemia, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, há 77 pacientes internados para tratamento médico, sendo que 55 estão no Hospital das Clínicas de Botucatu, 13 na rede privada de saúde e 9 no Hospital do Bairro. Desse total, 75 pessoas têm diagnósticos positivos ao novo coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos em UTI no HCFM está em 100%, todas as 40 vagas encontram-se em uso. Na rede privada o total é de 45%, onde 9 dos 20 leitos encontram-se ocupados.

Cidade ainda concentra 498 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia de covid-19 matou 168 botucatuenses, sendo que outros 9889 estão recuperados.