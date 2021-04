Botucatu terá drive-thru para vacinar profissionais da educação neste sábado (10)

Serão dois pontos de drive-thru montados no Largo da Catedral e em frente à nova portaria do Lageado

A Secretaria Municipal de Saúde convoca para receber a primeira dose no drive-thru de sábado os seguintes profissionais da Educação, com 47 anos ou mais:

Auxiliar de serviços gerais, cuidador ou intérprete de libras, diretor de escola, faxineira, inspetor de alunos, merendeira, assistente de alfabetização (monitor), professor coordenador pedagógico, professor de Educação Básica – anos iniciais, professor de Educação Básica – anos finais, professor de Educação Básica – Ensino Médio, professor de Educação Básica – Educação Infantil, secretário da escola, supervisor de ensino e vice-diretor de escola.

Estes profissionais da Educação poderão também procurar as Unidades de Saúde do Município, a partir da próxima segunda-feira, 12, caso prefiram.

Para receberem a dose, é obrigatório aos profissionais a realização do cadastro prévio no site vacinaja.educacao.sp.gov.br, e apresentação do comprovante de aprovação do cadastro com QR Code impresso, além de RG e CPF.

Caso o profissional não apresente o Comprovante Vacina Já Educação ou o número de CPF não conste no Comprovante apresentado, a imunização não será autorizada.

Serão dois pontos de drive-thru montados no Largo da Catedral e em frente à nova portaria do campus da Unesp, na Fazenda Lageado. O funcionamento do drive será das 8 às 13 horas.