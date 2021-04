Casa de repouso clandestina é fechada em São Manuel; idosos viviam em condições precárias

Em uma chácara os agentes constataram várias construções adaptadas

Equipes da Guarda Civil Municipal em conjunto com agentes da Prefeitura Municipal de São Manuel, através da Promoção Social, Vigilância Sanitária, Creas e Policia Civil desmantelaram uma casa de repouso que estaria funcionando de maneira clandestina.

Através de denúncias à Diretoria de Promoção social do município, foi planejada uma operação para que fosse averiguado as informações e na manhã desta sexta feira (09), as equipes se deslocaram até o local informado. Em uma chácara os agentes constataram várias construções adaptadas com muitos cômodos transformados em quartos pequenos e todos continham grades nas portas, colchões finos e inadequados e apenas um banheiro.

Os agentes localizaram seis idosos, sendo 05 homens e 01 mulher, alguns com prótese nas pernas e cadeirantes em situação precária, um dos idosos relatou que era proibido de sair e fazia suas necessidades num balde fornecido pelos responsáveis do local, outros informaram que as refeições eram poucas e sequer jantavam, os banhos eram tomados somente a cada 3 dias e não havia nenhuma assistência médica.