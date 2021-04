Neste final de semana, Festival Raízes apresenta novas atrações culturais online

Da Redação

O Festival Raízes, realizado em formato online e gravado, exibirá mais quatro atrações inéditas esse final de semana. Sábado, às 19 horas, apresenta o espetáculo teatral “A Princesa e a Ervilha”. Na sequência da primeira atração, acontecerá o bate-papo “Prosa: Poesia Popular Brasileira” com Vinicius Rivas. Domingo, também às 19 horas, estreia o espetáculo teatral “O Pé de Urucum”. Logo após a primeira atração, será exibido “Contação de história: como os homens descobriram as frutas”.

Serão diversas exibições em todos os finais de semana do mês de abril. A organização é da Cia de Teatro Chafariz.

As apresentações estarão disponíveis no canal da companhia no Youtube, sempre às 19 horas. A programação completa do Festival Raízes pode ser conferida na página da Cia de Teatro Chafariz no Facebook.

Todas as atividades serão realizadas com recursos do edital Proac Lab Expresso, do Governo do Estado de São Paulo, viabilizados pela Lei Aldir Blanc. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofrem com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

Sinopse do festival

O Festival Raízes é uma mostra de arte, totalmente online, sobre cultura popular. Serão apresentadas diversas atrações dentre espetáculos teatrais, musicais, contação de histórias e rodas de conversa.

Atrações de sábado (10/04): “A Princesa e A Ervilha” e “Prosa: Poesia Popular Brasileira”

O espetáculo teatral “A Princesa e A Ervilha” é um conto de fadas dos Irmãos Grimm adaptado em literatura de cordel. Três lavadeiras contam a história de uma rainha em busca de uma princesa para seu filho. Na sequência da primeira atração, se apresenta Vinicius Rivas com “Prosa: Poesia Popular Brasileira”, com reflexões acerca do lirismo dos poetas do sertão, seja do nordeste brasileiro, seja das manifestações caipiras do interior de São Paulo.

Atrações de domingo (11/04): “O Pé de Urucum” e “Contação de História com Ana Rivas – Como os homens descobriram as frutas”

Uma conversa entre Emília e Dona Benta no alpendre do sítio. Enquanto tia Anastácia prepara uma peixada, Emília enche Dona Benta de perguntas sobre os índios e seus costumes. “O Pé de Urucum” é a primeira atração de domingo. Na sequência teremos “Contação de História com Ana Rivas – Como os homens descobriram as frutas”, lenda do folclore indígena. Antigamente, conta a lenda, os homens só conheciam a carne de caça e algumas raízes. Com ajuda do Curupira, mudam o cardápio. História baseada no livro “Os Contos Dos Meninos Índios” de Hernani Donato, escritor botucatuense.

Indicação de público-alvo e classificação indicativa

Público: em geral

Classificação etária: livre para todas as idades