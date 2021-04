Secretaria confirma mais 3 mortes por Covid-19 em Botucatu; total chega a 168

No mês foram contabilizados 12 óbitos

Da Redação

Botucatu confirmou nesta sexta-feira, 9 de abril, mais três morte por Covid-19 em Botucatu, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

A vítima são do sexo masculino, com 60, 65 e 70 anos, todos internados na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Ao todo, são 168 mortes pela Covid-19 no acumulado da pandemia, que teve início há um ano. No mês foram contabilizados 12 óbitos, correspondendo a 7,14% do total.