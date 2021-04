Botucatu: Guarda Civil encerra festa com mais de 30 pessoas nas proximidades do Fórum

As equipes, ao chegarem no local, constataram o evento, que concentrava 30 pessoas

Da Redação

A Guarda Civil Municipal de Botucatu encerrou mais uma festa com aglomeração de pessoas. O fato ocorreu por volta da 01h30 deste sábado, 10 de abril, em uma chácara na região do Árvore Grande, nas proximidades do Fórum.

As equipes, ao chegarem no local, constataram o evento, que concentrava 30 pessoas. Em contato com a pessoa organizadora da festa, informou que o local foi alugado para uma confraternização entre amigos. Ocorreu a orientação para que a festa terminasse, tendo a dispersão sem problemas.

O fato será encaminhado a Polícia Civil e Vigilância Sanitárias onde tomarão as devidas providências cabíveis.