Botucatu tem mais 3 mortes pela Covid-19 neste sábado (10), total acumulado vai a 171

Da Redação

Botucatu teve confirmadas neste sábado, 10 de abril, mais três mortes por Covid-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

As vítimas são duas mulheres, de 50 e 20 anos (está a mais jovem vítima da covid na Cidade). Elas estavam no Hospital das Clínicas. Também ocorreu o óbito de um homem de 60 anos, não tendo sido informado local de internação.

Ao todo, são 171 mortes pela Covid-19 no acumulado da pandemia, que teve início há um ano. No mês foram contabilizados 15 óbitos, correspondendo a 8,77% do total.