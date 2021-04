Geração de empregos começa 2021 com saldo positivo em Botucatu

Destaque vai para os setores da Construção Civil, Serviços, Agropecuária e Indústria

Da Redação

Mesmo com os efeitos da pandemia na economia do País, Botucatu continua seu ritmo característico de geração de emprego. Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal, apontou saldo positivo na criação de oportunidades de emprego em Botucatu nos meses de janeiro e fevereiro.

Na soma dos dois meses, o saldo foi de 306 novos postos. O destaque vai para os setores da Construção Civil, Serviços, Agropecuária e Indústria, que nos primeiros meses do ano continuaram contratando.

“Depois de passarmos todo o ano de 2020 com a balança da geração de empregos equilibrada, iniciamos 2021 com saldo positivo. Isso interfere automaticamente no poder de compra da população junto ao comércio, que vem sendo guerreiro nesta pandemia”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Em 7 dos 12 meses de 2020, o saldo do Município na geração de empregos também foi positivo. No consolidado dos últimos 4 anos, Botucatu permanece entre os municípios que mais geraram emprego no Estado. O saldo positivo é de 3.679 postos.