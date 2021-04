Professora da Unesp de Botucatu ensina genética básica no YouTube

Novos conteúdos serão postados sempre às segundas e quartas-feiras

A professora Adriane Wasko, do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas IBB/ Unesp já é famosa na plataforma TikTok por ensinar ciência de forma didática e divertida. Porém, além dessa rede social, ela também leva seus vídeos ao canal do YouTube da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do IBB, por meio do quadro “Minuto Ciência” que, a partir de abril, terá dois vídeos novos todo mês.

O primeiro já está no ar e tem como tema os tipos sanguíneos A, B, AB e O. No vídeo, a professora explica de forma dinâmica e leve como é definido o tipo sanguíneo de cada pessoa. Por exemplo, como as hemácias determinam os antígenos presentes no organismo, como funcionam os alelos e outros conteúdos abordados no ensino médio.

Os novos conteúdos serão postados sempre às segundas e quartas-feiras. Para conferir os vídeos do “Minuto Ciência”, basta acessar https://www.youtube. com/watch?v=vjmuVzJQRIk&t=31s