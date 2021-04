Botucatu: mulher era mantida em cárcere privado na região da Cohab 3

Vítima precisou ser retirada da residência por uma janela

Da Redação

Na manhã de sábado, 10 de abril, a Guarda Civil Municipal foi acionada por meio de denúncia anônima, para atender ocorrência de um possível cárcere privado de uma mulher, de 30 anos, na Cohab 3.

A guarnição, a chegar no endereço informado, na residência, conversou com a vítima através de uma janela. A mesma estava trancada em um quarto da casa. Ela foi retirada pela janela enquanto o suspeito, de 28 anos, dormia em outro cômodo.

Logo após a vítima deixar a casa, a GCM fez contato com o homem, que confirmou estar com todas as chaves da casa, carro e portão. No entanto, não informou os motivos de não deixar a mulher sair da residência. Foi dada voz de prisão ao mesmo, que foi encaminhado ao Plantão Policial. O mesmo está à disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.