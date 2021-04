Casos de Covid-19 apresentam queda de 32% em Botucatu após adoção de “lockdown de final de semana”

Análise compreende três semanas epidemiológicas concomitantes com a adoção de medidas mais restritivas à circulação de pessoas

Da Redação

As medidas mais restritivas quanto a circulação de pessoas acarretaram na redução de 32% no registro de casos de Covid-19 em Botucatu. O balanço foi apresentado na noite de sábado, 10 de abril, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

A análise compreende três semanas epidemiológicas concomitantes com a adoção de medidas mais restritivas à circulação de pessoas e funcionamento de atividades econômicas. De 14 a 20 de março ocorreram 564 novas infecções pela Covid-19, número que teve redução no período seguinte, entre 21 e 27 de março, onde Botucatu contabilizou 533 infectados pela enfermidade. O decréscimo apontado foi de 5,49%.

Já entre 28 de março e 3 de abril ocorreram 449 novos casos do novo coronavírus na Cidade. Comparativamente com a semana anterior, a queda foi de 15,75%. Segundo cálculos do poder público, o percentual registrado foi de 20,39% no acumulado de 14 de março a 3 de abril.

No terceiro lockdown de final de semana, entre 1º a 5 de abril, foram registrados 386 novos casos do novo coronavírus na Cidade. Em contraposição, a queda foi de 14,31%.

As três etapas anteriores do chamado “lockdown de final de semana” ocorreram entre 19 e 22 de março, de 29 a 29 de março, e de 1º a 5 de abril. As medidas foram adotadas justamente para conter a aceleração no número de casos da doença e, assim, saturar o sistema de saúde.

“Se considerar o fechamento de 56o casos no primeiro final de semana, a queda acumulada é de 32%. Como resultado dessas medidas, obtivemos a redução de 1/3 no número de casos neste período. É um número significativo neste momento da pandemia. Ficou evidente que foram resultados concretos das medidas adotadas pelo município. O impacto nas atividades econômicas foram de menor magnitude”, avaliou Spadaro.

“A população entendeu que estávamos em um momento crítico. Mesmo tendo 360 casos é um patamar elevado de contaminação. Não devemos relaxar nas medidas de prevenção e evitar aglomerações de pessoas. Preciamos reduzir esse ritmo de elevação”, frisou o secretário.

Os índices de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) mantêm-se em 100% no Hospital das Clínicas (HCFMB) há quase dois meses. No local há 40 leitos disponíveis. Já na rede privada há o uso de 45% dos 20 leitos, conforme o registrado no sábado, 3 de abril.

Na última atualização do boletim epidemiológico emitido também no sábado, Botucatu contabilizou 66 novos casos de Covid-19, com 10.670 acumulados. Há 73 pessoas internadas em hospitais e mais 496 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Em abril foram contabilizadas 15 mortes pela enfermidade, sendo 171 desde o início da pandemia.