Queimada na orla do Tietê provoca densa fumaça no Rio Bonito; ato é crime na Cidade

Queimadas podem gerar multas a partir de R$ 100

Da Redação

Moradores e frequentadores do Rio Bonito Campo e Náutica depararam-se com densa fumaça provocada por queimada provocada na orla do Rio Tietê.

Fato ocorreu na tarde deste domingo, 11 de abril, e segundo o blog É Rio Bonito, rancheiros se mobilizaram para identificar possíveis responsáveis pelo ato que, em Botucatu, é considerado crime ambiental.

Segundo a Lei Complementar 1007, de 2021, utilizar-se do fogo para limpeza de terrenos em Botucatu é crime e pode gerar multa de R$ 100, tendo adicional de R$ 5 por metro quadrado de área queimada.

Reincidência acarreta multa passa para R$ 200 mais R$ 10 por metros quadrado. Em Áreas de Preservação Permanentes (APPs) os valores destas multas são aplicados em dobro.