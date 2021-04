Botucatu: festa clandestina é registrada em estrada rural; Guarda Municipal registrou 28 denúncias de aglomeração no final de semana

Botucatu está atualmente na Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia

Da Redação

Uma “balada clandestina”, em plena pandemia de Covid-19, foi registrada na Estrada da Bocaina, na zona rural de Botucatu. A festa ocorreu na noite de sábado, 10 de abril, e deixou rastros pela cuesta da Cidade.

Segundo relatado por internautas, diversas garrafas e copos plásticos foram deixados ao longo da estrada. Relatos dão conta que um número considerável de pessoas e de veículos estavam nos principais mirantes do morro da Bocaina, que dá acesso ao Morro do Peru. Foram retirados mais de 50 quilos de lixo do local, por parte de moradores e pessoas que fazem caminhada pela região.

Em entrevista à Rádio Clube FM, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Leandro Destro, ressaltou que houve denúncia desta aglomeração e que deslocou uma viatura até o local. “Assim que tivemos a informação desse evento, acionamos uma viatura para ir até o local. Assim que a guarnição chegou, a festa já estava no fim e as pessoas dispersaram. Infelizmente as pessoas ainda têm esse intuito de aglomerar e desrespeitar o Plano São Paulo”, salientou.

Destro afirmou que somente neste final de semana foram registrados 52 chamados de perturbação do sossego, além de 28 aglomerações de pessoas, principalmente de festas dentro de residências.

