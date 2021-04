Comércio de Botucatu terá expediente no 14 de abril, feriado municipal

Lojas deverão obedecer protocolos sanitários determinados pelo Plano SP

Da Redação

O aniversário de 166 anos de Botucatu terá funcionamento do comércio local. Todas as lojas terão atendimento ao público nesta quarta-feira, 14 de abril, das 9 às 18 horas, segundo acordo firmado entre os Sindicatos do Comércio Varejista (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários).

Segundo comunicado divulgado pelas entidades, a abertura do comércio no 14 de abril será trocado por um dos cinco dias em que o comércio local ficou fechado, em detrimento ao decreto municipal 12.188 , de 24 de janeiro, onde estabelece critérios para funcionamento das empresas.

Ainda as entidades representativas especificam que os funcionários que, por ventura, venham a ser convocados pelas empresas no 14 de abril, as horas trabalhadas serão pagas com 80% das horas extras, em folha de pagamento.

As lojas funcionarão seguindo o protocolo da Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia. Segundo o estabelecido pelo decreto municipal, “fica proibido o atendimento presencial do público no comércio em geral e shoppings, sendo permitida as atividades administrativas, de vendas e atendimento on-line e delivery”.