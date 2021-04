Conmebol divulga datas e horários da fase de grupos da Libertadores

A fase de grupos da Libertadores terá início no dia 20 de abril

Da Redação

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira (12) a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores, com as datas, horários e sedes das partidas.

A fase de grupos da Libertadores terá início no dia 20 de abril, quando o Internacional mede forças com o Always Ready (Bolívia), a partir das 19h15 (horário de Brasília) em La Paz. Na mesma data o Flamengo pega o Vélez (Argentina) fora de casa a partir das 21h30, mesmo horário do jogo do São Paulo, que visita o Sporting Cristal (Peru) em Lima. E ainda há a possibilidade da estreia do Santos, caso supere o San Lorenzo na fase prévia. Em caso de classificação, o Peixe pega o Barcelona (Equador) a partir das 19h15.

Já o atual campeão Palmeiras estreará pelo Grupo A no dia 21, quando visitará o Universitario (Peru) em Lima a partir das 21h. Pela mesma chave há a possibilidade de o Grêmio medir forças com o Defensa y Justicia (Argentina), em Porto Alegre no mesmo dia e horário, caso supere o Independiente del Valle (Equador) na fase prévia. Também no dia 21, mas pelo grupo H, o Atlético-MG joga na Venezuela contra o Deportivo La Guaira, mas a partir das 19h.

O último brasileiro a estrear na competição será o Fluminense, que, pelo grupo D, recebe o River Plate (Argentina) no estádio do Maracanã no dia 22 de abril a partir das 19h.