Curso de redação on-line e gratuito para vestibulandos está com inscrições abertas

Inscrições para o Processo Seletivo 2021 estão abertas até o dia 12 de abril

Da Agência USP

A redação é uma das principais preocupações dos alunos de ensino médio e vestibulandos na hora de fazer a prova para entrar na universidade. Com o objetivo de incentivar espírito crítico e a autonomia de quem deseja ingressar na graduação, alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP criaram o projeto de extensão Curso de Redação Cora Coralina.

O curso, gratuito, prioriza a participação de alunos em maior situação de vulnerabilidade social, educacional e racial. Criado em 2016, o Cora Coralina foi adaptado para uma versão on-line após o avanço da pandemia. Neste ano, os alunos terão acesso às aulas semanais ao vivo e gravadas além de material didático próprio. Os alunos têm acesso a diversos conteúdos, exercícios, propostas de redação, atividades culturais e simulados.

As inscrições para o Processo Seletivo 2021 estão abertas até o dia 12 de abril e podem participar alunos de ensino médio e vestibulando de todo Brasil. Na primeira fase, os interessados devem responder um questionário on-line neste link; seguir o Instagram do projeto neste link; e curtir e compartilhar a publicação deste link nos stories marcando o perfil do curso. Os selecionados para a segunda etapa passarão para uma entrevista de apresentação on-line agendada diretamente com o participante.