Idosos com 67 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir desta terça, 13

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira, 13, a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 67 anos. As Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas das 8 até às 17 horas para receber os interessados.

A vacina que será aplicada será a produzida pelos laboratórios Astrazeneca/Oxford. Os interessados devem comparecer à Unidade de Saúde mais perto de casa, portando documento de identificação com foto e CPF.

Até o momento, não há previsão de realização de vacinação no formato drive-thru para essa faixa etária.

A vacinação contra a Covid-19 também está aberta para profissionais da educação com 47 anos ou mais, atuantes na educação infantil até o ensino médio, nas redes municipal, estadual, federal e privada de ensino. Estes devem ir às Unidades de Saúde portando o Comprovante Vacina Já Educação com QR Code. Idosos com 72 anos ou mais também podem se dirigir aos postos de saúde para receberem a segunda dose do imunizante. Nesses casos, a vacina a ser aplicada é a Coronavac e é necessária apresentação da carteirinha que confirma a primeira dose.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100