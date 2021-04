São Manuel prorroga pagamento da parcela única do IPTU

O prazo, que inicialmente venceria na próxima quinta-feira, 15, foi estendido até o próximo dia 30

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel, por meio da Diretoria de Finanças, prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2021, para os que optarem pelo pagamento com desconto em parcela única. O prazo, que inicialmente venceria na próxima quinta-feira, 15, foi estendido até o próximo dia 30/04.

Parcelas já haviam sido prorrogadas

Na semana passada, a Prefeitura já havia anunciado a prorrogação da primeira, segunda e terceira parcelas do carnê, que passaram a ter vencimento com as seguintes datas: 15/07/2021 (primeira parcela); 15/08/2021 (segunda parcela); e 15/09/2021 (terceira parcela) sem juros e correção. No entanto, as parcelas que originalmente têm data de vencimento com as datas mencionadas ficaram inalteradas, portanto, nestes três meses (julho, agosto e setembro) o contribuinte terá que pagar duas parcelas por mês.