Senai-SP abre inscrições para processo seletivo de cursos técnicos gratuitos

Os candidatos terão até o dia 26 de abril para realizar a inscrição

Da Redação

O Senai-SP está com as inscrições abertas para processo seletivo de cursos técnicos gratuitos, destinados a candidatos encaminhados por empresas e da comunidade. Para se inscrever, é preciso ter concluído o 1º ano do Ensino Médio (cursos no período da manhã e tarde), ou Ensino Médio completo (cursos no período noturno), ou ainda estar matriculado em curso que lhes permita concluí-los até a data de início das aulas.

Os candidatos terão até o dia 26 de abril para realizar a inscrição. Ressalta-se que, de modo preventivo, os processos seletivos para o segundo semestre de 2021 do SENAI-SP, serão realizados por meio de avaliação de desempenho escolar com análise do Histórico ou Boletim Escolar.

No total, são aproximadamente 3.500 vagas nas mais diversas áreas tecnológicas demandadas pela indústria, como Alimentos, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Equipamentos Biomédicos, Gestão, Gráfica, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia, Vestuário, Refrigeração, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação. Há oportunidades em 26 cidades do Estado de São Paulo. Os cursos possuem duração de um ano e meio a dois anos, com opções nos períodos da manhã, tarde e noite, e são reconhecidos pelo MEC, Ministério da Educação.

A participação no processo seletivo possui uma taxa de inscrição no valor de R﹩53,00, para candidatos da comunidade, que deve ser paga via boleto.

A divulgação do resultado estará disponível no site do SENAI-SP e nas escolas, a partir das 14h, do dia 8 de junho de 2021.

Os períodos de matrículas serão:

Técnico Diurno:

– Classificados: de 15 a 17/6/2021

– 1ª Chamada de Suplentes: 18/6/2021

– 2ª Chamada de Suplentes: 21/6/2021

Técnico Noturno:



– 1ª Chamada de Suplentes: 25/6/2021

– 2ª Chamada de Suplentes: 28/6/2021 – Classificados: de 22 a 24/6/2021– 1ª Chamada de Suplentes: 25/6/2021– 2ª Chamada de Suplentes: 28/6/2021 As aulas dos cursos técnicos gratuitos do SENAI-SP estão previstas para começar no dia 29 de julho de 2021.