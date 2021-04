Botucatu atinge a marca de 10 mil moradores recuperados da Covid-19

A pandemia ainda registrou 172 mortes

Da Redação

Mais uma marca expressiva foi atingida por Botucatu nesta terça-feira, 13 de abril. Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde a Cidade tem 10042 pessoas recuperadas da doença.

Isso representa 93,38% dos 10.753 casos registrados desde o início da pandemia, há um ano. Neste momento, 69 pessoas estão internadas para tratamento contra a doença em hospitais. Desse total, 58 dos internados são positivos ao novo coronavírus.

As taxas de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas é de 107%, onde todas as 40 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais três espaços emergenciais. Já na rede privada esse valor é de 45%, com 9 dos 20 leitos ocupados.

Há, ainda, 481 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento poderão responder por crime contra a saúde pública.

A pandemia ainda registrou 172 mortes.