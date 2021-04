Botucatu tem saldo positivo na geração de empregos pelo segundo mês seguido

O desempenho é superior ao de janeiro, que teve saldo de 113

Por Flávio Fogueral

A geração de empregos manteve-se estável em Botucatu no mês de fevereiro, conforme aponta levantamento do Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged). O saldo foi de 193 vagas criadas, resultado de 1.415 contratações frente a 1.222 demissões no período.

O desempenho é superior ao de janeiro, que teve saldo de 113. A soma nestes dois primeiros meses do ano passa a ser de 306, resultado inferior ao do primeiro bimestre de 2020, quando foram gerados 546 novos postos de trabalho. Naquele período, no entanto, ainda não havia sido impactado pela pandemia de Covid-19. Segundo o Caged, Botucatu possui 38.182 pessoas no mercado formal de trabalho.

Em fevereiro, todos os cinco segmentos econômicos registraram saldos positivos quanto à geração de emprego. Destaque ficou por conta da Indústria, com 131 postos (224 contratações e 131 demissões); seguido por Serviços, com 53 (645 contratações e 592 desligamentos). Seguem ainda o Comércio, com saldo de 30 vagas criadas (333 admissões e 303 demissões); Construção Civil, com 12 novos postos, oriundos de 89 contratações e 77 desligamentos. Por último, a agropecuária teve saldo de cinco postos formais, resultantes de 124 admissões e 119 demissões.

Por gênero, mulheres representaram as maiores aberturas de vagas, com 101; frente aos homens, que geraram 92 novos postos formais. O levantamento ainda apresenta que os saldos positivos ocorreram mais em pessoas de 18 a 24 anos (139), 25 a 29 anos (40), 30 a 39 anos (33) e em botucatuenses até 17 anos (21). Em contraponto, ocorreram maiores fechamentos de postos formais na faixa de 50 a 64 anos (-22), de 40 a 49 anos (-10) e pessoas acima de 65 anos (-8).

Já por nível de escolaridade os saldos positivos de vagas, em Botucatu, ocorreram naqueles que possuem Ensino Médio completo (165), seguido por Superior completo (19), Ensino Médio incompleto (16) e Superior incompleto (3). No entanto, as maiores retrações incidiram em pessoas com Ensino Fundamental incompleto (-6) e completo (-4).