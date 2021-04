Botucatu terá programação diferenciada pelos seus 166 anos; data homenageará vítimas da Covid-19

Os eventos serão breves, sem a aglomeração de pessoas

Da Redação

Na quarta-feira, 14 de abril, Botucatu completa 166 anos de emancipação político-administrativa. Diferente das últimas oportunidades em que a data foi celebrada com festas e apresentações artísticas para o público do Município, em 2021, a data será marcada por realizações simbólicas.

– 9 horas: representantes das Forças de Segurança da Cidade (Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil) hastearão a bandeira de Botucatu na entrada da Cidade pela Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho.

– 9h30: as bandeiras de Botucatu, do Estado de São Paulo e do Brasil, serão hasteadas em frente ao Paço Municipal.

– 10 horas da manhã: plantio de uma árvore da espécie Ipê, na Praça Emílio Pedutti, a Praça do Bosque, em homenagem às vítimas da Covid-19 na Cidade e seus familiares. A ação terá a participação do Movimento Inter-religioso de Botucatu.

Os eventos serão breves, sem a aglomeração de pessoas. A Prefeitura divulgará materiais sobre as realizações em suas redes oficiais para que a população acompanhe de casa.

“Diferente de outros anos, quando nosso desejo foi festejar o aniversário da Cidade, neste vamos usar este tempo para refletir e ter a esperança de dias melhores. Vivemos um momento difícil, mas que vai passar e nos dar a oportunidade de nos reunirmos novamente para comemorar o desenvolvimento da nossa Cidade”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.