Mais de 500 idosos não compareceram no prazo para tomar 2ª dose da vacina contra Covid em Botucatu

Segundo Spadaro, mesmo que já tenham passado os 28 dias da aplicação da primeira dose, o morador precisa ir até as unidades de saúde para tomar a segunda vacina.

Ele disse ainda que a prefeitura obteve a relação de idosos que estão com a segunda dose atrasada e que as unidades de saúde da cidade estão entrando em contato com eles para avisar sobre a necessidade de completar a imunização contra a Covid-19.